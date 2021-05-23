Ломаченко высказался о боях Спенс – Пакьяо, Тейлор – Рамирес
Климас: «В бою Ломаченко – Лопес как минимум была ничья»
Менеджер украинца прокомментировал грядущий бой подопечного с Накатани
18:30
Фото: Getty Images
Эгис Климас, менеджер экс-чемпиона мира в легком весе Василия Ломаченко (14-2, 10 KO), пообщался с американскими СМИ, прокомментировав грядущий бой подопечного с Масаеши Накатани (19-1, 13 KO), поединок Девина Хэйни (25-0, 15 КО) с Хорхе Линаресом (47-5, 29 КО), возможное возвращение украинца во второй полулегкий вес и судейские записки боя с Теофимо Лопесом (16-0, 12 KO).
«Лома хочет драться с любым соперником, который является лучшим в легком весе. Вы видели, что он не выбирает заурядных бойцов. Ломаченко предпочитает драться с лучшими среди доступных оппонентов. Сегодня Накатани – один из лучших бойцов.
Конечно, мы будем смотреть бой Хэйни с Линаресом. Я сильно убежден в том, что Хорхе создаст ему много проблем.
Я думаю, что сейчас Ломаченко лучше всего чувствует себя в легком весе. Лома не будет спускаться вниз, он остается в 135 фунтах.
Судейские записки боя с Лопесом? Как минимум там была ничья. Это как минимум».
Джеймс Али Башир считает, что реванш Василия Ломаченко с Теофимо Лопесом – рискованный шаг для украинца.