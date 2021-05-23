Климас: «В бою Ломаченко – Лопес как минимум была ничья»

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Эгис Климас, менеджер экс-чемпиона мира в легком весе Василия Ломаченко (14-2, 10 KO), пообщался с американскими СМИ, прокомментировав грядущий бой подопечного с Масаеши Накатани (19-1, 13 KO), поединок Девина Хэйни (25-0, 15 КО) с Хорхе Линаресом (47-5, 29 КО), возможное возвращение украинца во второй полулегкий вес и судейские записки боя с Теофимо Лопесом (16-0, 12 KO).

Конечно, мы будем смотреть бой Хэйни с Линаресом. Я сильно убежден в том, что Хорхе создаст ему много проблем.

Я думаю, что сейчас Ломаченко лучше всего чувствует себя в легком весе. Лома не будет спускаться вниз, он остается в 135 фунтах.

Судейские записки боя с Лопесом? Как минимум там была ничья. Это как минимум».