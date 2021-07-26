Спарринг-партнер Джошуа рассказал, из-за какого недостатка Усик проиграет в грядущем мегафайте
Когда не дождался Усика. Джойс в следующем поединке может разделить ринг с экс-соперником украинца
Уоррен рассказал, что «Джаггернаут» может провести бой в октябре
26 июля 18:34
Джо Джойс / Фото: Twitter Boxingscene
Промоутер британского супертяжеловеса Джо Джойса
(13-0, 12 KO) Фрэнк Уоррен рассказал о планах на следующий поединок своего подопечного.
Слова Уоррена приводит boxingscene.com:
Джо является первым претендентом на пояс в рейтинге WBO. Очевидно, что у Фьюри и Джошуа есть обязательства, при выполнении которых они будут сражаться друг с другом. Так что Джойс проведет следующий поединок в октябре.
С Чисорой было бы здорово, не так ли? Сможет ли Дерек воевать на протяжении 12 раундов так, как «Джаггернаут»? Я не думаю, что кто-либо в хэвивейте может нокаутировать Джойса. Он будто не чувствует ударов. Ему действительно подходит его прозвище – он просто идет напролом. И в ринге он безжалостен.
Напомним, что после победы на Карлосом Такамом (39-6-1, 28 KO) Джойс заявил о желании разделить ринг с победителем боя Александр Усик (18-0, 13 KO) – Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).
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