Когда не дождался Усика. Джойс в следующем поединке может разделить ринг с экс-соперником украинца

Джо Джойс / Фото: Twitter Boxingscene

Промоутер британского супертяжеловеса Джо Джойса (13-0, 12 KO) Фрэнк Уоррен рассказал о планах на следующий поединок своего подопечного.



Слова Уоррена приводит boxingscene.com:

С Чисорой было бы здорово, не так ли? Сможет ли Дерек воевать на протяжении 12 раундов так, как «Джаггернаут»? Я не думаю, что кто-либо в хэвивейте может нокаутировать Джойса. Он будто не чувствует ударов. Ему действительно подходит его прозвище – он просто идет напролом. И в ринге он безжалостен.