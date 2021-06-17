«Когда ты с Теофимо, ты должен волноваться обо всем». Лопес заявил, что Тейлор его избегает

Теофимо Лопес / Фото: boxingscene.com

Лидер легкого веса Теофимо Лопес (16-0, 12 KO) считает, что абсолютный чемпион в первом полусреднем дивизионе Джош Тейлор (18-0, 13 KO) больше не желает проводить с ним поединок.



Слова Лопеса приводит boxingscene.com:

Они не хотят со мной драться. Прямо сейчас у них есть обязательный претендент – Джек Кэттерэлл. Однако пересмотрите его прошлые интервью, где он упоминает мое имя. Теперь же он лишь избегает боя со мной. Я становлюсь лучше, и мне кажется, они чувствуют это. Именно в этом и есть все дело. В той энергии, с которой я выхожу в ринг.

При этом я считаю, что у нас получился бы феноменальный поединок. Ведь я был бы в своей весовой. Не то, чтобы я испытывал прямо сейчас дискомфорт, но в легком весе мне труднее раскрыть весь свой бойцовский потенциал. 140-фунтов – это то место, где мне комфортнее всего, тогда как люди смогут увидеть весь мой арсенал.

И я думаю, что команда Тейлора знает об этом. Когда ты с Теофимо, ты должен волноваться обо всем сразу. У меня есть скорость, мощь, бойцовский IQ, футворк, я умею драться на ближней дистанции, а также отходя спиной к канатам. Это целая куча вещей, о которых им стоит переживать. Плюс я могу боксировать в левосторонней стойке.