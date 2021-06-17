«Когда ты с Теофимо, ты должен волноваться обо всем». Лопес заявил, что Тейлор его избегает
Лидер легкого веса Теофимо Лопес (16-0, 12 KO) считает, что абсолютный чемпион в первом полусреднем дивизионе Джош Тейлор (18-0, 13 KO) больше не желает проводить с ним поединок.
Слова Лопеса приводит boxingscene.com:
Ранее Джош Тейлор бросал мне вызов: «Да, я хочу драться с Теофимо», и то, и это. Но сейчас он уже говорит, что я не абсолютный чемпион, поскольку ему так велит говорить его команда, которая хочет избежать боя со мной.
Они не хотят со мной драться. Прямо сейчас у них есть обязательный претендент – Джек Кэттерэлл. Однако пересмотрите его прошлые интервью, где он упоминает мое имя. Теперь же он лишь избегает боя со мной. Я становлюсь лучше, и мне кажется, они чувствуют это. Именно в этом и есть все дело. В той энергии, с которой я выхожу в ринг.
При этом я считаю, что у нас получился бы феноменальный поединок. Ведь я был бы в своей весовой. Не то, чтобы я испытывал прямо сейчас дискомфорт, но в легком весе мне труднее раскрыть весь свой бойцовский потенциал. 140-фунтов – это то место, где мне комфортнее всего, тогда как люди смогут увидеть весь мой арсенал.
И я думаю, что команда Тейлора знает об этом. Когда ты с Теофимо, ты должен волноваться обо всем сразу. У меня есть скорость, мощь, бойцовский IQ, футворк, я умею драться на ближней дистанции, а также отходя спиной к канатам. Это целая куча вещей, о которых им стоит переживать. Плюс я могу боксировать в левосторонней стойке.
Напомним, что поединок Лопеса с Джорджем Камбососом (19-0, 10 KO) сорвался из-за заражения американцем COVID-19.
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