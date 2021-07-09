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Колберт: «Пакьяо способен победить Спенса»

Боксер сделал прогноз на поединок 21 августа
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 23:02
Колберт: «Пакьяо способен победить Спенса»
Крис Колберт / фото - Fan Sided

Обладатель титула временного чемпиона мира по версии WBA в первом легком весе Крис Колберт (16-0, 6 KO) поделился мнением о поединке экс-чемпиона мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) и Эррола Спенса (27-0, 21 КО). Поединок состоится 21 августа в Лас-Вегасе и боксер назвал своего фаворита в комментарии Boxing News 24.

«Это просто мое мнение. Я считаю, что Пакьяо способен победить в этом бою. Не хочу ни в коем случае дискредитировать Эррола Спенса, и людям пора перестать говорить об этом. Я никогда не был его хейтером.

Я лишь сказал, что думаю, сказал, что нас ждет великолепный бой. Эррол – потрясающий боец, как и Пакьяо, но я считаю, что Пакьяо способен победить»

Колберт в последнем бою одержал красочную победу.


Антон Кривенко
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Теги

Мэнни Пакьяо Эррол Спенс

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