Команда Далакяна выиграла промоутерские торги. Следующий бой украинского чемпиона пройдет в Киеве

Артем встретится обязательным претендентом Луисом Консепсьоном

Фото: Facebook Артема Далакяна

Промоутерская компания Union Boxing, представляющая интересы украинского чемпиона мира WBA в наилегчайшем весе Артема Далакяна (20-0, 14 КО), выиграла торги на организацию боя украинца против обязательного претендента Луиса Консепсьона (39-8, 28 КО).

Union Boxing предложила за бой 301 тысячу долларов. Призовой фонд будет распределен в соотношении 60 на 40 в пользу действующего чемпиона. Поединок пройдет в Киеве. В разработке находятся три даты – 13, 20 или же 27 ноября.

Напомним, в объединительном поединке против Далакяна заинтересован обладатель пояса WBC.

Отметим, что практически год Далакян был единственным чемпионом мира из Украины и только недавно к нему в компанию присоединился Александр Усик.