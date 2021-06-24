Коментатор и аналитик ESPN сравнил Ломаченко и Накатани

Макс Келлерман / фото - BN 24

Комментатор и аналитик ESPN Макс Келлерман прокомментировал предстоящий поединок в легкой весовой категории между Масаеши Накатани (19-1, 10 КО) и Василием Ломаченко (14-2, 10 КО). Эксперт считает, что бой хорошо для боксеров с точки зрения противостояния с Теофимо Лопесом (16-0, 13 КО). Слова Келлермана приводит Boxing News 24.

Накатани тоже проигрывал Лопесу. Он возвращается после победы нокаутом над Феликсом Вердехо, который однозначно реанимировал карьеру, но Масаеши его побил.

Если помните, Накатани был большим андердогом в бою с Теофимо. Мне казалось, что Лопес должен был лучше выступить с Накатани, чем ему удалось. Но с тех пор Масаеши показал, что он качественный боец, действительно способный побеждать именитых оппонентов. Конечно, в плане сравнения с Теофимо это интересный бой для возвращения Ломаченко».