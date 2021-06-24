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Коментатор и аналитик ESPN сравнил Ломаченко и Накатани

Макс Келлерман верит, что бой получится интересным
Бокс Профессиональный бокс
07:59
Коментатор и аналитик ESPN сравнил Ломаченко и Накатани
Макс Келлерман / фото - BN 24

Комментатор и аналитик ESPN Макс Келлерман прокомментировал предстоящий поединок в легкой весовой категории между Масаеши Накатани (19-1, 10 КО) и Василием Ломаченко (14-2, 10 КО). Эксперт считает, что бой хорошо для боксеров с точки зрения противостояния с Теофимо Лопесом (16-0, 13 КО). Слова Келлермана приводит Boxing News 24.

«Ломаченко возвращается 26 июня в бою с Накатани. Для Василия это первый поединок с момента потери его титулов, а для некоторых – и потери звания лучшего бойца pound-for-pound в поединке с Теофимо Лопесом.

Накатани тоже проигрывал Лопесу. Он возвращается после победы нокаутом над Феликсом Вердехо, который однозначно реанимировал карьеру, но Масаеши его побил.

Если помните, Накатани был большим андердогом в бою с Теофимо. Мне казалось, что Лопес должен был лучше выступить с Накатани, чем ему удалось. Но с тех пор Масаеши показал, что он качественный боец, действительно способный побеждать именитых оппонентов. Конечно, в плане сравнения с Теофимо это интересный бой для возвращения Ломаченко».

XSPORT.ua проведет текстовую онлайн трансляцию поединка Ломаченко – Накатани. Начало – 27 июня около 05:00.

Антон Кривенко
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Теги

Ломаченко - Накатани Василий Ломаченко Масаеши Накатани Теофимо Лопес

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