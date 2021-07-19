Комментатор Sky Sports рассказал, как Усику нужно действовать против Джошуа

Энди Кларк заявил, что украинцу придется идти по очень тонкой грани

Александр Усик / Фото: Facebook боксера

Комментатор Sky Sports Энди Кларк поделился мнением о том, как должен действовать Александр Усик (18-0, 13 КО) в бою против чемпиона мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Слова Кларка приводит Boxing News:

«Он должен идти по очень тонкой грани. Он должен бить и двигаться, но этого будет недостаточно для победы. Временами он должен будет останавливаться, стоять на ногах и сильно бить Джошуа. Слишком много или недостаточно чего-то, и он проиграет».



Напомним, Усик подерется с Энтони Джошуа. Бой состоится 25 сентября в Лондоне. Чем ближе дата поединка, тем менее уважительно Джошуа высказывается об Усике, более того, он даже заглядывает ему за спину и уже готовится к потенциальной встречи с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO).



Тем не менее, ряд экспертов наоборот скептически относятся к шансам Джошуа, отдавая предпочтение Усику. Сам же украинец сохраняет спокойствие и продолжает готовится к своему первому титульнику в хэвивейте.