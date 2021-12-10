Комми: «Ломаченко – отличный боец, и я с нетерпением жду поединка, чтобы снова выступить в MSG»

Экс-чемпион мира – о предстоящем поединке в Нью-Йорке





Ричард Комми и Василий Ломаченко / Фото - badlefthook.com Бывший чемпион мира в легком дивизионе Ричард Комми (30-3-0, 27 KO) прокомментировал предстоящий поединок с экс-лидером этой весовой категории Василием Ломаченко (15-2, 11 КО).



Цитирует ганца The Ring.



«Я очень взбудоражен. Это большой бой. Я рад снова выступить в Нью-Йорке и готов выйти в ринг на очередной большой для меня бой. Я возвращаюсь на арену Madison Square Garden во второй раз. Находиться здесь – это честь для меня».



«Ломаченко побеждали дважды, но он обладает хорошими навыками. Впрочем, я чувствую, что могу сделать все, что необходимо для победы. Он проигрывал дважды, а у меня три поражения, так что это отличное противостояние, в котором может произойти что угодно. Ломаченко – отличный боец, и я с нетерпением жду поединка, чтобы снова выступить в MSG, где я потерял свой титул. Это моя возможность вернуться и сравнять счет».



Бой состоится 11 декабря на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.



Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией боя



Бывший чемпион мира в легком дивизионе(30-3-0, 27 KO) прокомментировал предстоящий поединок с экс-лидером этой весовой категории(15-2, 11 КО).Цитирует ганцаБой состоится 11 декабря на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией боя на сайте XSPORT . Примерное начало поединка – 06:00.

Владимир Кириченко