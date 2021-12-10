Комми: «Не ожидал, что Лопес проиграет Камбососу»

Экс-чемпион легкого веса – о поражении своего бывшего соперника

Ричард Комми / фото - Daily Advent

Экс-чемпион мира в легком весе Ричард Комми (30-3, 27 КО) высказался о последнем поединке своего бывшего соперника Теофимо Лопеса (16-1, 12 КО) с австралийцем Джорджем Камбососом (20-0, 10 КО), в котором Лопес сенсационно проиграл все свои чемпионские пояса. Цитирует Комми портал The Ring.

«Это бокс, и здесь такое случается. Жизнь не ограничивается спортом. То, что происходит в ринге, там и остается. Ты должен отпустить это, перестроиться и вернуться более сильным. Это произошло в бою с Теофимо, и я не ожидал, что подобное случится. Впрочем, Бог знает, что делает. Ты должен принять это как мужчина, сосредоточиться и вернуться сильным. Именно это я и сделал. После поединка с Теофимо я вернулся домой и поговорил со своими людьми. Они все еще поддерживали меня. Мне говорили: «Не беспокойся, не позволяй этому тебя тревожить». Я знал, что моя команда и мои люди всегда будут за моей спиной, что бы ни случилось. Это помогло мне уверенно вернуться».

Ранее Ломаченко заявил что не против провести реванш с Лопесом даже без поясов.