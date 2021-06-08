Конлан проведет следующий бой с бывшим чемпионом мира

Чемпионат мира по дзюдо. День 3. Видео трансляция
11:00
Бронзовый призер Олимпийских игр ирландец Майкл Конлан (15-0, 8 КО) проведет поединок с одним из бывших чемпионов мира. Об этом сообщил директор менеджерской компании MTK Global Джейми Конлан, слова которого приводит boxingscene.com.
Известно, что бой пройдет в Белфасте (Северная Ирландия).
«У нас есть соглашение, что он подерется с бывшим чемпионом мира. Мы еще никому не говорили, кто это, но предстоящий бой станет хорошей проверкой для Майкла. Ему нужно подраться с тем, кто был на вершине, тем, кто добивался того, чего не Майкла у него, и бился с бойцами мирового уровня. Есть вещи, которые умеют делать только элитные бойцы, и мы хотим, чтобы Майкл подрался с одним из элитных парней до того, как разделит ринг с Фултоном или кем-нибудь другим.
Сейчас подходящее время для такого боя, и мы подобрали правильного оппонента. Мы надеемся объявить соперника уже к концу недели».
Напомним, ранее Коноан заявил, что Райану Гарсии еще рано драться с Теофимо Лопесом.
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