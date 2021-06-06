Костя Цзю: «Тим не готов к бою против Головкина»
Костя Цзю: «Я противник женских единоборств»
Россиянин объяснил свою позицию
6 июня 22:03
Костя Цзю / Фото: Областная газета
Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе легендарный Костя Цзю раскритиковал женские единоборства.
«Что думаю о женском боксе и женских ММА? Незрелищно. И то, и другое. Я противник женских единоборств. Просто я знаю, что такое больно. Всю свою жизнь занимаюсь боксом. Это ее часть. Всю жизнь соревнуюсь, и для меня ощущение боли – нормальное явление».
Напомним, Цзю ранее заявлял о намерении открыть свою промоутерскую компанию.
Комментарии 0