Котельник: «Спортивный принцип в нашем государстве умер, потому что всем руководит человек, который не причастен к боксу»

Бывший чемпион мира – о переизбрании Продивуса на пост президента ФБУ

Андрей Котельник / Фото - kamp-sport.com Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Андрей Котельник (32-4, 13 КО) прокомментировал ситуацию с переизбранием Владимира Продивуса на пост главы Федерации бокса Украины.



«Отчетно-выборная конференция ФБУ подтверждает то, что действительно происходит в украинском боксе».



«Хотел бы напомнить, как ведет себя Федерация бокса Украины во главе с Владимиром Продивусом. Почти два года назад они хотели дисквалифицировать на 3 года меня и тренера Виктора Вихриста Александра Ляхового, после того как они сняли Дмитрия Сосновского (с должности главного тренера мужской сборной – прим.), Юрия Шевчука (с должности государственного тренера сборных команд Украины)».



«Думали, что этот вариант пройдет и со мной. Я, наверное, первый продемонстрировал характер и показал Федерации бокса Украины, что мы никого не боимся и что они не есть какой-то верховный суд, чтобы решать кого наказывать, снимать или назначать».



«На сегодняшний день в Федерации прозрачно не проводят отбор тренеров. Одних снимают, других назначают».



«Назначают таких людей в национальную сборную Украины, которые сами не являлись боксерами и как тренеры в личном разряде ничего не добились. И эти люди сегодня возглавляют национальную сборную Украины среди женщин, девушек, среди других возрастов».



«Недавно читал интервью Продивуса о том, как он классно все строит в Украине. Может, мосты он и классно строит. Но украинский бокс не только Ломаченко и Усик творили, есть и другие боксеры».



«На Олимпиаде-1996 в Атланте Владимир Кличко стал олимпийским чемпионом, а Олег Кирюхин – бронзовым призером. Олимпийская сборная в 2000 году в Сиднее завоевала 5 медалей. Чуть-чуть нам не хватило, чтобы завоевать золотые медали».



«И в Пекине-2008 помимо золотой медали Ломаченко была еще бронза Вячеслава Глазкова. Это команда Игоря Гайдамаки. Тогда он и передал ту команду, которая в 2011/12 году стала лучшей в мире».



«Выборы на конференции 17 декабря проходили без присутствия делегатов от 17 федераций, а значит, не было кворума».



«Что касается Федерации бокса Львовской области, которой последние три года руководит брат Владимира Степановича (Степан Продивус – прим.), то за три года он вообще ничего не проводил – ни турниров, ни соревнований, только осваивал государственные деньги».



«Во Львове проводятся сборы национальной сборной в разных возрастных группах. Вся сборная поселяется в гостинице Владимира Степановича и 20 мин в одну сторону в зал они идут пешком. И это при стоимости проживания гораздо выше, чем на той же базе в Конча-Заспе. И таких факторов много».



«Я полгода назад сам с Владимиром Степановичем встречался. В то время мне поступило предложение возглавить Федерацию. Я с ним разговаривал для того, чтобы принять какое-либо решение, как дальше будет развиваться украинский бокс».



«Он меня выслушал, а через два дня они побежали к Михаилу Завьялову (президент Национальной лиги профессионального бокса Украины – прим.), у которого 3 года назад хотели забрать Лигу, подписывать вроде бы меморандум, которого реально нет – только на словах и в Интернете».



«Они поняли, что запахло жареным и хотели показать, что со всеми объединяются – с теми, с кем конфликтовали».



«Мне небезразличен этот вид спорта, потому что помог мне самореализоваться, у меня есть свои два зала, и Академия бокса хочет помогать перспективным боксерам. А на сегодняшний день спортивный принцип в нашем государстве просто умер, потому что всем руководит человек, который вообще не причастен к боксу».



Отметим, что 17 декабря Продивус был официально переизбран на пост президента ФБУ, однако 11 региональных федераций бойкотировали отчетно-избирательную конференцию, которую обвинили в фальсификации выборов.



Ранее Юрия Захареева на чемпионате мира-2021 среди любителей.

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе(32-4, 13 КО) прокомментировал ситуацию с переизбраниемна пост главы Федерации бокса Украины.Отметим, что 17 декабря Продивус был официально переизбран на пост президента ФБУ, однако 11 региональных федераций бойкотировали отчетно-избирательную конференцию, которую обвинили в фальсификации выборов.Ранее Котельник поделился мнением по поводу победы на чемпионате мира-2021 среди любителей.