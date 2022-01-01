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Котельник: «Спортивный принцип в нашем государстве умер, потому что всем руководит человек, который не причастен к боксу»

Бывший чемпион мира – о переизбрании Продивуса на пост президента ФБУ
Бокс Аматорский бокс
01 января 15:00
Котельник: «Спортивный принцип в нашем государстве умер, потому что всем руководит человек, который не причастен к боксу»
Андрей Котельник / Фото - kamp-sport.com
Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Андрей Котельник (32-4, 13 КО) прокомментировал ситуацию с переизбранием Владимира Продивуса на пост главы Федерации бокса Украины.

«Отчетно-выборная конференция ФБУ подтверждает то, что действительно происходит в украинском боксе».


«Хотел бы напомнить, как ведет себя Федерация бокса Украины во главе с Владимиром Продивусом. Почти два года назад они хотели дисквалифицировать на 3 года меня и тренера Виктора Вихриста Александра Ляхового, после того как они сняли Дмитрия Сосновского (с должности главного тренера мужской сборной – прим.), Юрия Шевчука (с должности государственного тренера сборных команд Украины)».


«Думали, что этот вариант пройдет и со мной. Я, наверное, первый продемонстрировал характер и показал Федерации бокса Украины, что мы никого не боимся и что они не есть какой-то верховный суд, чтобы решать кого наказывать, снимать или назначать».


«На сегодняшний день в Федерации прозрачно не проводят отбор тренеров. Одних снимают, других назначают».


«Назначают таких людей в национальную сборную Украины, которые сами не являлись боксерами и как тренеры в личном разряде ничего не добились. И эти люди сегодня возглавляют национальную сборную Украины среди женщин, девушек, среди других возрастов».


«Недавно читал интервью Продивуса о том, как он классно все строит в Украине. Может, мосты он и классно строит. Но украинский бокс не только Ломаченко и Усик творили, есть и другие боксеры».


«На Олимпиаде-1996 в Атланте Владимир Кличко стал олимпийским чемпионом, а Олег Кирюхин – бронзовым призером. Олимпийская сборная в 2000 году в Сиднее завоевала 5 медалей. Чуть-чуть нам не хватило, чтобы завоевать золотые медали».


«И в Пекине-2008 помимо золотой медали Ломаченко была еще бронза Вячеслава Глазкова. Это команда Игоря Гайдамаки. Тогда он и передал ту команду, которая в 2011/12 году стала лучшей в мире».


«Выборы на конференции 17 декабря проходили без присутствия делегатов от 17 федераций, а значит, не было кворума».


«Что касается Федерации бокса Львовской области, которой последние три года руководит брат Владимира Степановича (Степан Продивус – прим.), то за три года он вообще ничего не проводил – ни турниров, ни соревнований, только осваивал государственные деньги».


«Во Львове проводятся сборы национальной сборной в разных возрастных группах. Вся сборная поселяется в гостинице Владимира Степановича и 20 мин в одну сторону в зал они идут пешком. И это при стоимости проживания гораздо выше, чем на той же базе в Конча-Заспе. И таких факторов много».


«Я полгода назад сам с Владимиром Степановичем встречался. В то время мне поступило предложение возглавить Федерацию. Я с ним разговаривал для того, чтобы принять какое-либо решение, как дальше будет развиваться украинский бокс».


«Он меня выслушал, а через два дня они побежали к Михаилу Завьялову (президент Национальной лиги профессионального бокса Украины – прим.), у которого 3 года назад хотели забрать Лигу, подписывать вроде бы меморандум, которого реально нет – только на словах и в Интернете».


«Они поняли, что запахло жареным и хотели показать, что со всеми объединяются – с теми, с кем конфликтовали».


«Мне небезразличен этот вид спорта, потому что помог мне самореализоваться, у меня есть свои два зала, и Академия бокса хочет помогать перспективным боксерам. А на сегодняшний день спортивный принцип в нашем государстве просто умер, потому что всем руководит человек, который вообще не причастен к боксу».


Отметим, что 17 декабря Продивус был официально переизбран на пост президента ФБУ, однако 11 региональных федераций бойкотировали отчетно-избирательную конференцию, которую обвинили в фальсификации выборов.

Ранее Котельник поделился мнением по поводу победы Юрия Захареева на чемпионате мира-2021 среди любителей.
Источник: kamp-sport.com Владимир Кириченко
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Андрей Котельник Владимир Продивус

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