Поветкин: «Надеюсь, Усик победит Джошуа. Буду болеть за нашего»
Ковалев дал неожиданный прогноз на поединок Усик – Джошуа
Российский экс-чемпион рассказал, на кого ставить
11:16
Джошуа и Усик / Фото: Sky Sports
Бывший объединенный чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев (34-4-1, 29 KO) уверен, что супертяж Александр Усик (18-0, 13 KO) победит действующего обладателя титулов WBA/WBO/IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).
Об этом «Крашер» решил заявить под постом Instagram DAZN Boxing о поединке Хайме Мунгия (36-0, 29 KO) – Камил Шеремета (21-5, 5 KO).
Усик победит Джошуа 10000%. Делайте ставки
Экс-чемпион супертяжелого веса Александр Поветкин (36-3-1, 25 KO) также верит в победу Усика.
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