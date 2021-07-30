Бивол готов подраться с Альваресом в сентябре
Ковалев готов бесплатно устроить реванш с Альваресом
Россиянин уверен, что сейчас находится в лучшей форме
11:58
Альварес и Ковалев / фото - Getty Images
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев (34-4-1, 29 КО) попросил о реванше лидера рейтинга Р4Р Сауля Альвареса (56-1-2, 38 КО). Россиянин готов дать бой мексиканцу бесплатно, потому что сейчас находится в гораздо лучшей форме.
«Эй, Канело! Прежде всего я буду честен с тобой, а затем давай устроим реванш, если ты настоящий чемпион и хочешь доказать, что являешься лучшим боксером в мире. Прямо сейчас у тебя есть богатый выбор боксеров, которые хотят биться с тобой ради денег. Но я готов бесплатно подраться с тобой в реванше, чтобы доказать, что ты заполучил меня, когда я был не в лучших кондициях.
Для меня это наиболее мотивирующий поединок в моей жизни и боксерской карьере. Я уверен, что одержу победу над тобой. Давай устроим этот бой, если ты настоящий мужчина, который его примет.
P. S. Я здесь. Просто позвони мне».
Недавно сорвались переговоры о поединке за звание абсолютного чемпиона мира между Канело и Калебом Плантом (21-0, 12 КО). Американец утверждает, что у Сауля было слишком много странных условий.
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