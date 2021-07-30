Ковалев готов бесплатно устроить реванш с Альваресом

Альварес и Ковалев / фото - Getty Images

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев (34-4-1, 29 КО) попросил о реванше лидера рейтинга Р4Р Сауля Альвареса (56-1-2, 38 КО). Россиянин готов дать бой мексиканцу бесплатно, потому что сейчас находится в гораздо лучшей форме.

Для меня это наиболее мотивирующий поединок в моей жизни и боксерской карьере. Я уверен, что одержу победу над тобой. Давай устроим этот бой, если ты настоящий мужчина, который его примет.

P. S. Я здесь. Просто позвони мне».