Ковалев дал неожиданный прогноз на поединок Усик – Джошуа
Ковалев поздравил Поветкина с завершением карьеры
Сергей назвал это правильным решением
11:35
Сергей Ковалев, Александр Поветкин / Фото: ТАСС
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев
(34-4-1, 29 КО) в Instagram прокомментировал решение супертяжеловеса Александра Поветкина
(36-3-1, 25 КО) завершить карьеру.
«Правильное решение всегда даётся не просто!
Поздравляю Александра Поветкина с завершением спортивного пути, в котором конечно не всё реализовано, как хотелось бы, но очень многого добившегося в этом блядском спортивном мире.
P. S. Очень часто и во многом, мы не ценим то, что имеем и пытаемся завоевать то, что порой нам даже и не нужно.
Желаю реализации всего задуманного и крепкого здоровья всей семье. Воспитай достойного приемника. Будь счастлив в окружении родных и близких».
Напомним, ранее Поветкин официально объявил о завершении спортивной карьеры.