Ковалев поздравил Поветкина с завершением карьеры

Сергей Ковалев, Александр Поветкин / Фото: ТАСС

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев (34-4-1, 29 КО) в Instagram прокомментировал решение супертяжеловеса Александра Поветкина (36-3-1, 25 КО) завершить карьеру.



Поздравляю Александра Поветкина с завершением спортивного пути, в котором конечно не всё реализовано, как хотелось бы, но очень многого добившегося в этом блядском спортивном мире.

P. S. Очень часто и во многом, мы не ценим то, что имеем и пытаемся завоевать то, что порой нам даже и не нужно.

Желаю реализации всего задуманного и крепкого здоровья всей семье. Воспитай достойного приемника. Будь счастлив в окружении родных и близких».