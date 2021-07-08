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Ковалев следующий бой может провести в тяжелом весе

Боксер не планирует завершать карьеру
Бокс Профессиональный бокс
11:07
Ковалев следующий бой может провести в тяжелом весе
Сергей Ковалев / фото - Boxing Scene

Экс-чемпион мира в полутяжелой весовой категории Сергей Ковалев поделился планами на будущее. Боксер заявил в прямом эфире Instagram c Звиади Пурцхванидзе, что не собирается завершать карьеру, а планирует сменить дивизион.

«Карьеру я не завершаю, жду каких-то чудес в плане моего следующего боя. Решил подняться в следующую весовую категорию, потому что сгонять до 79 килограммов для меня реально, но все будет зависеть от моего следующего соперника и даты боя.

Если поединок будет через 2-3 года, то, наверное, уже будет нереально. А если в этом году, то все реально, в том числе в 79 кг».  

Ковалев ранее сцепился с фанатом онлайн из-за спора о вакцианации от коронавируса.

Антон Кривенко
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Сергей Ковалев

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