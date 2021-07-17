Красюк: «Беринчик дерется с Лобовым не ради денег»

Красюк и Беринчик / фото - K2

Промоутер Александр Красюк поделился мнением о грядущем бое на голых кулаках Дениса Беринчика (15-0, 8 КО) против Артема Лобова. Функционер в эфире телеканала Megogo заявил, что боксер может получит травму, а также раскрыл некоторые детали финансового вопроса поединка.

Что касается финансового вопроса, то формально он получит больше, чем получает за боксерские поединки, но если учесть затраты на подготовку к бою, его организацию, то выйдет сопоставимая сумма, которую он получает в боксе.

Я не думаю, что тут история про деньги. Денис хочет хайпа и славы».