Беринчик: «Когда уйду из спорта, займусь государственными заботами»
Красюк: «Беринчик дерется с Лобовым не ради денег»
Промоутер объяснил мотивацию украинца
21:22
Красюк и Беринчик / фото - K2
Промоутер Александр Красюк поделился мнением о грядущем бое на голых кулаках Дениса Беринчика (15-0, 8 КО) против Артема Лобова. Функционер в эфире телеканала Megogo заявил, что боксер может получит травму, а также раскрыл некоторые детали финансового вопроса поединка.
«Получит ли Денис травму, которая помешает его карьере? Возможно, Денис сможет нокаутировать Лобова в первом раунде, все обойдется без травм и Беринчик продолжит свою карьеру как боксер.
Что касается финансового вопроса, то формально он получит больше, чем получает за боксерские поединки, но если учесть затраты на подготовку к бою, его организацию, то выйдет сопоставимая сумма, которую он получает в боксе.
Я не думаю, что тут история про деньги. Денис хочет хайпа и славы».
Бой Беринчик – Лобов состоится 24 июля в столичном Дворце спорта.
Денис ранее рассказал о спаррингах с Василием Ломаченко (15-2, 11 КО).
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