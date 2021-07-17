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Красюк: «Беринчик дерется с Лобовым не ради денег»

Промоутер объяснил мотивацию украинца
Бокс Профессиональный бокс
21:22
Красюк: «Беринчик дерется с Лобовым не ради денег»
Красюк и Беринчик / фото - K2

Промоутер Александр Красюк поделился мнением о грядущем бое на голых кулаках Дениса Беринчика (15-0, 8 КО) против Артема Лобова. Функционер в эфире телеканала Megogo  заявил, что боксер может получит травму, а также раскрыл некоторые детали финансового вопроса поединка.

«Получит ли Денис травму, которая помешает его карьере? Возможно, Денис сможет нокаутировать Лобова в первом раунде, все обойдется без травм и Беринчик продолжит свою карьеру как боксер.

Что касается финансового вопроса, то формально он получит больше, чем получает за боксерские поединки, но если учесть затраты на подготовку к бою, его организацию, то выйдет сопоставимая сумма, которую он получает в боксе.

Я не думаю, что тут история про деньги. Денис хочет хайпа и славы».  

Бой Беринчик – Лобов состоится 24 июля в столичном Дворце спорта.

Денис ранее рассказал о спаррингах с Василием Ломаченко (15-2, 11 КО).

Антон Кривенко
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Теги

Денис Беринчик Артем Лобов Александр Красюк

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