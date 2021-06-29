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Красюк: «Бой с Усиком для Джошуа – шаг назад»

Промоутер объяснил, почему британец не хотел подписывать контракт
Бокс Профессиональный бокс
18:05
Красюк: «Бой с Усиком для Джошуа – шаг назад»
Александр Красюк / фото - скриншот

Глава промоутерской компании K2 Promotions Александр Красюк поделился мнением о бое чемпиона мира Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) против Александра Усика (18-0, 13 КО). Промоутер объяснил, почему этот бой нужнее украинцу и рассказал, как шли переговоры с Эдди Хирном.

«Честно говоря, мне со всеми легко работается. Если человек умный и знает свое дело, то с этим человеком не сложно работать. С Хирном мы имели нормальный опыт работы еще во время подготовки к бою с Тони Белью, когда подписывали договор о со-промоутерстве на 3 поединка.

Мы тогда вообще договорились за 10 минут. Потом еще месяц шла вся бумажная волокита, но принцип был очень понятен. Точно также и сейчас по поединку с Джошуа.

Мы, конечно, не 10 минут договаривались, но у нас не было интенсивных прений, друг друга в масс-медиа мы не покрывали, как некоторые другие участники. Мы договорились обо всем в здравом рассудке, поняли, где реальность, какие границы, за которые выходит будет абсурдом.

Не секрет, что мы заинтересованы в этом поединке, наверное, больше, чем Джошуа. Не наверное, а точно. Для Джошуа – это риск и не так много денег как за бой с Фьюри, а там уже все на тарелочке с голубой каемочкой было.

Этот бой для Джошуа шаг назад, поскольку он побеждал Кличко, завоевал несколько поясов, была накачка по поводу боя тысячелетия, а теперь ему нужно перестроится и подраться с бывшим абсолютным чемпионом в другом весе, а также с Олимпийским чемпионом.

Он осознает риск, поэтому тяжело решался на этот поединок, хотя он присутствовал на бое Усика с Чисорой и после этого он сказал: «Я готово, без проблем» 

Ранее прогноз на бой Усика против Джошуа дал  Василий Ломаченко (15-2, 11 КО). 

Антон Кривенко
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Теги

Александр Красюк Александр Усик Энтони Джошуа

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