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Красюк: «Думаю, что нас ожидает трилогия Ломаченко – Лопес»

Гендиректор K2 Promotions заявил, что Лопес-старший был заинтересован в победе «Хай-Тека»
Бокс Профессиональный бокс
19:36
Красюк: «Думаю, что нас ожидает трилогия Ломаченко – Лопес»
Александр Красюк / Фото: K2 Promotions

Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк заявил в интервью Youtube каналу Pep Talk UK, что история экс-лидера легкого веса Василия Ломаченко (15-2, 11 KO) с абсолютным чемпионом Теофимо Лопесом (16-0, 12 KO) не ограничится двумя боями:

Я не хочу называть это трештоком, но Лопес два года говорил, что побьет Ломаченко. Неожиданно, но он это сделал. Разве это трешток? Я так не думаю. Это обещание.

Теофимо с отцом проделали отличную работу, промотируя себя. Это была единственная причина, почему люди хотели посмотреть тот поединок. Потому что Лопес начал говорить за два года до боя с Ломаченко. Это история. 

Я думаю, что все это часть трилогии. Во время боя Ломаченко с Накатани было много общения с отцом Лопеса, он бегал вокруг ринга. Но среда выглядела дружелюбной, не было никаких конфликтов, отец Лопеса болел за Лому. Он даже поднялся на ринг, чтобы поздравить Василия, но охранники его не пустили. 

Во время послематчевых интервью он пообещал Эгису Климасу, что реванш с Ломаченко будет единственной опцией для них. Но только после победы над Камбососом.

Напомним, что после победы в последнем поединке Ломаченко поднялся на восьмое место pound-for-pound.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Василий Ломаченко Теофимо Лопес Александр Красюк

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