Sky Sports: Поединок Усик – Джошуа состоится на стадионе одного из клубов АПЛ
Красюк: «Движемся к официальному анонсу поединка Усик – Джошуа»
Промоутер высказался о дате и месте
11:47
Усик / фото - Boxing Scene
Промоутер Александр Красюк высказался об организации поединка Александра Усика (18-0, 13 КО) против чемпиона мира Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Boxing Scene приводит слова функционера о дате и месте проведения встречи.
«Мы с нетерпением ждем подписания бумаг. Вопросы о месте и дате до сих пор обсуждаются.
Мы приступаем к заключению деталей и движемся к официальному анонсу поединка».