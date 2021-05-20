Уоррен: «Фьюри будет драться с Уайлдером, а затем WBO обяжет Джошуа сразиться с Усиком»
Красюк: «Год назад договорились с Усиком работать дальше»
Боксер продолжит контракт с К2 Promotions
20 мая 19:43
Александр Красюк / фото - iSport
Глава промоутерской компании К2 Promotions Александр Красюк высказался в прямом эфире портала ukraineboxingukraine о контракте с бывшим чемпионом мира в тяжелом весе Александром Усиком (18-0, 13 КО).
«Год назад мы договорились с Александром Усиком работать дальше. До того, как пошли разговоры о том, что мы не будем работать вместе, мы договорились об обратном. Потом не договорились, нужно делать все постепенно, шаг за шагом.
Не хочу никого заставлять это делать. В 2013 году сказал Сане, что было бы здоров, чтобы наше сотрудничество было максимально комфортным, для этого ты не должен сомневаться ни в чем. Тогда он подписал контракт с К2, которые сделали самое выгодное финансовое предложение.
Я за 7 лет показал свое желание работать. Результат лучше всего говорит о наших условиях».
Ранее Красюк рассказал о бое украинца против Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
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