Красюк: «Год назад договорились с Усиком работать дальше»

Александр Красюк / фото - iSport

Глава промоутерской компании К2 Promotions Александр Красюк высказался в прямом эфире портала ukraineboxingukraine о контракте с бывшим чемпионом мира в тяжелом весе Александром Усиком (18-0, 13 КО).

Не хочу никого заставлять это делать. В 2013 году сказал Сане, что было бы здоров, чтобы наше сотрудничество было максимально комфортным, для этого ты не должен сомневаться ни в чем. Тогда он подписал контракт с К2, которые сделали самое выгодное финансовое предложение.

Я за 7 лет показал свое желание работать. Результат лучше всего говорит о наших условиях».