Красюк – о бое Усик – Джошуа: «Два олимпийских чемпиона сразятся за корону в хэвивейте. Увидимся в реванше!»
Красюк: «Лондон – особый город для Усика»
Промоутер рассказал о значении столицы Великобритании для украинца
22 июля 20:00
Александр Усик / фото - Getty Images
Промоутер украинского супертяжеловеса Александра Усика (18-0, 13 КО) Александр Красюк рассказал UK Boxing о значении Лондона для боксера.
«Лондон – особый город для Усика. Он стал здесь олимпийским чемпионом. Стать олимпийским чемпионом – высшее достижение в боксе. И оно покорилось ему в Лондоне. Так что и пояса он объединит в этом городе».
Александр Красюк прокомментировал грядущий поединок Усика с Джошуа.