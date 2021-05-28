Красюк: «Многие считают, что у Усика есть потенциал, чтобы побить Джошуа»

Промоутер украинца уверен, что в супертяжелом весе невозможно быть уверенным в результате боя

Джошуа и Усик / Фoто: Sky Sports

Промоутер обязательного претендента на титул WBO в супертяжелом весе Александра Усика (18-0, 13 KO) Александр Красюк высказался в интервью Youtube-каналу talkSPORT о шансах своего подопечного в поединке против обладателя титулов WBA/WBO/IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).



Уверен ли Усик в том, что может победить Джошуа? В этом уверен не только он. Большинство людей считает, что у Усика есть потенциал, чтобы побить AJ. Но это профессиональный бокс, два победителя Олимпиады. Один – правящий чемпион в супертяжелом весе, второй – бывший абсолютный чемпион в крузервейте. Когда на ринге сходятся два олимпийских чемпиона, победивших на одной и той же Олимпиаде, произойти может все что угодно. Но у обоих парней есть отличные шансы победить.

Напомним, Красюк также выразил мнение, что Джошуа не станет освобождать титул, а проведет с Усиком поединок.