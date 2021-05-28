Красюк: «Многие считают, что у Усика есть потенциал, чтобы побить Джошуа»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 14
Сейчас 0
Сегодня 10
Завтра 12
Футбол (1 событие из 1) показать все
Первая лига 20/21
Календарь Таблица
19:00 Металлист-1925 - Черноморец 0:1 Окончен
Хоккей (7 событий из 7) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
16:15 Швейцария - Словакия 8:1 Окончен
16:15 США - Латвия 4:2 Окончен
20:15 Швеция - Чехия 2:4 Окончен
20:15 Финляндия - Италия 3:0 Окончен
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
01:30 Нью-Йорк Айлендерс - Питтсбург Пингвинс 5:3 Окончен
03:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Флорида Пантерс 4:0 Окончен
04:00 Миннесота Уайлд - Вегас Голден Найтс 3:0 Окончен
Баскетбол (4 события из 4) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Вашингтон Уизардз 120:95 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Атланта Хоукс 101:92 Окончен
05:00 Юта Джаз - Мемфис Гриззлис 141:129 Окончен
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
19:00 Киев-Баскет - БК Запорожье 66:74 Окончен
Теннис (2 события из 39) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France, Qualifying)
Календарь Таблица
15:10 Илья Марченко - Botic Van De Zandschulp 0:2 Окончен
WTA 2021 (French Open, Paris, France, Qualifying)
Календарь Таблица
15:45 Жаклин Адина Кристиан - Ангелина Калинина 0:2 Окончен
нет важных матчей
Хоккей (6 событий из 6) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
16:15 Швеция - Великобритания -:- Запланирован
16:15 Казахстан - Канада -:- Запланирован
20:15 Дания - Беларусь -:- Запланирован
20:15 Латвия - Норвегия -:- Запланирован
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Монреаль Канадиенс 3:4 Окончен
04:30 Нэшвилл Предаторс - Каролина Харрикейнс 3:4 Окончен
Баскетбол (4 события из 4) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:30 Майами Хит - Милуоки Бакс 84:113 Окончен
05:00 Лос-Анджелес Лейкерс - Финикс Санс 109:95 Окончен
05:30 Портленд Трэйл Блэйзерс - Денвер Наггетс 115:120 Окончен
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
19:00 Днепр - Прометей -:- Запланирован
Хоккей (7 событий из 8) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
12:15 Чехия - Великобритания -:- Запланирован
12:15 Италия - Казахстан -:- Запланирован
16:15 Швейцария - Россия -:- Запланирован
16:15 Норвегия - США -:- Запланирован
16:15 Швейцария - Россия -:- Отменен
20:15 Словакия - Дания -:- Запланирован
20:15 Германия - Финляндия -:- Запланирован
Баскетбол (5 событий из 5) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:00 Атланта Хоукс - Нью-Йорк Никс -:- Запланирован
03:30 Бостон Селтикс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
04:30 Даллас Маверикс - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован
20:30 Майами Хит - Милуоки Бакс -:- Запланирован
23:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Денвер Наггетс -:- Запланирован

Красюк: «Многие считают, что у Усика есть потенциал, чтобы побить Джошуа»

Промоутер украинца уверен, что в супертяжелом весе невозможно быть уверенным в результате боя
Бокс Профессиональный бокс
10:11
Красюк: «Многие считают, что у Усика есть потенциал, чтобы побить Джошуа»
Джошуа и Усик / Фoто: Sky Sports

Промоутер обязательного претендента на титул WBO в супертяжелом весе Александра Усика (18-0, 13 KO) Александр Красюк высказался в интервью Youtube-каналу talkSPORT о шансах своего подопечного в поединке против обладателя титулов WBA/WBO/IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).

Уверен ли Усик в том, что может победить Джошуа? В этом уверен не только он. Большинство людей считает, что у Усика есть потенциал, чтобы побить AJ. Но это профессиональный бокс, два победителя Олимпиады. Один – правящий чемпион в супертяжелом весе, второй – бывший абсолютный чемпион в крузервейте.

Когда на ринге сходятся два олимпийских чемпиона, победивших на одной и той же Олимпиаде, произойти может все что угодно. Но у обоих парней есть отличные шансы победить.

Напомним, Красюк также выразил мнение, что Джошуа не станет освобождать титул, а проведет с Усиком поединок.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Энтони Джошуа Александр Усик Александр Красюк

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Красюк: «Не думаю, что у нас будут чрезвычайные проблемы с организацией боя Усик – Джошуа»
Красюк: «Не думаю, что у нас будут чрезвычайные проблемы с организацией боя Усик – Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
08:37
Уайт: «Усик ужасен, бой с Джошуа не имеет смысла»
Уайт: «Усик ужасен, бой с Джошуа не имеет смысла»
Бокс Профессиональный бокс
27 мая 22:50
Детали по бою Джошуа – Усик. Красюк рассказал о переговорах, дате и месте поединка
Эксклюзив Детали по бою Джошуа – Усик. Красюк рассказал о переговорах, дате и месте поединка
Бокс Профессиональный бокс
27 мая 13:32
«Усику не хватает габаритов». Малиньяджи дал прогноз на бой с Джошуа
«Усику не хватает габаритов». Малиньяджи дал прогноз на бой с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
27 мая 10:35
Бриедис: «Если Усик победит Джошуа, хочу провести с ним реванш»
Бриедис: «Если Усик победит Джошуа, хочу провести с ним реванш»
Бокс Профессиональный бокс
27 мая 10:23
Бриггс: «Усик – Уайлдер – поединок, к которому нужно готовиться»
Бриггс: «Усик – Уайлдер – поединок, к которому нужно готовиться»
Бокс Профессиональный бокс
27 мая 10:18

Новости: Бокс

Красюк: «Многие считают, что у Усика есть потенциал, чтобы побить Джошуа»
Красюк: «Многие считают, что у Усика есть потенциал, чтобы побить Джошуа»
Профессиональный бокс
10:11
Камбосос: «Лопесу повезло выжить в некоторых моментах поединка с Ломаченко»
Камбосос: «Лопесу повезло выжить в некоторых моментах поединка с Ломаченко»
Профессиональный бокс
09:29
Экс-тренер Кличко рассказал, как Владимир может вновь стать чемпионом мира
Экс-тренер Кличко рассказал, как Владимир может вновь стать чемпионом мира
Профессиональный бокс
08:48
Красюк: «Не думаю, что у нас будут чрезвычайные проблемы с организацией боя Усик – Джошуа»
Красюк: «Не думаю, что у нас будут чрезвычайные проблемы с организацией боя Усик – Джошуа»
Профессиональный бокс
08:37
Головкин и Мурата проведут объединительный поединок в Токио
Головкин и Мурата проведут объединительный поединок в Токио
Профессиональный бокс
08:21
Ломаченко: «Я хочу сравнить себя с Накатани, потому что он был близок в бою с Лопесом»
Ломаченко: «Я хочу сравнить себя с Накатани, потому что он был близок в бою с Лопесом»
Профессиональный бокс
08:14
Хэйни – о критике со стороны Лопеса: «Это ч*ртовски наглая ложь. Скажите ему прекратить это д*рьмо»
Хэйни – о критике со стороны Лопеса: «Это ч*ртовски наглая ложь. Скажите ему прекратить это д*рьмо»
Профессиональный бокс
07:20
Уайт: «Усик ужасен, бой с Джошуа не имеет смысла»
Уайт: «Усик ужасен, бой с Джошуа не имеет смысла»
Профессиональный бокс
27 мая 22:50
Линарес: «Хотел бы реванш с Ломаченко. После боя со мной он уже не был прежним»
Линарес: «Хотел бы реванш с Ломаченко. После боя со мной он уже не был прежним»
Профессиональный бокс
27 мая 22:09
Все новости

Популярные новости

Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 10:40
22
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Бокс Профессиональный бокс
21 мая 11:55
8
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Бокс Профессиональный бокс
25 мая 19:00
4
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 13:22
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Тема дня
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Бокс Профессиональный бокс
22 мая 13:56
10
Отрывается по полной. Менеджер показал эмоции Усика после санкционирования боя с Джошуа
Отрывается по полной. Менеджер показал эмоции Усика после санкционирования боя с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
23 мая 07:38
2
Все новости