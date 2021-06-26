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Красюк: «Накатани будет тестом для Ломаченко»
Украинский промоутер – о предстоящем поединке в легком дивизионе
12:55
Александр Красюк / Фото - XSPORTИзвестный украинский промоутер Александр Красюк в интервью YouTube-каналу VideoBoxing поделился ожиданиями от поединка экс-лидера легкого дивизиона Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) с японцем Масайоши Накатани (19-1, 13 КО).
«Накатани – хороший оппонент с точки зрения спорта. Он непростой боец из-за своих спортивных параметров. По антропометрии он крепко превосходит Ломаченко: по размаху рук, по росту. Да и с боксом у него все в порядке. Этот бой будет лакмусовой бумагой для Ломаченко и для всех зрителей.
Мы сможем точно убедиться, восстановился ли Василий физически после травмы и психологически после поражения. Мы узнаем, есть ли еще у Ломаченко порох в пороховницах и мотивация.
Он не скрывал то, что абсолютное чемпионство является для него целью. Он хочет остаться в истории. Он штурмовал вес, который для него не является родным. Мы это видим в последних поединках – он уступает физически своим соперникам, но победы он одерживает.
В поединке с Лопесом были обстоятельства непреодолимой силы. Была травма, которая не позволила Василию использовать его основное оружие – наносить передней рукой два удара. За счет этого он обычно разбивал защиту своих соперников.
Я думаю, что Накатани будет тестом и в этом ключе тоже. Василию придется двигаться больше, чем в поединке с Лопесом, но здесь определяющим фактором будет то, насколько он готов морально».
Напомним, боксеры выйдут в ринг 26 июня на арене Virgin Hotel в Лас-Вегасе (США).
Следить за боем можно будет на нашем сайте в текстовой онлайн трансляции. Начало – утром 27 июня, ориентировочно в 5:00.
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