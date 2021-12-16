Красюк – о ситуации с флагом Ломаченко: «Не знаю, есть ли смысл его осуждать»

Украинец вышел с флагом родного города

Александр Красюк / фото - УНИАН

Александр Красюк, известный украинский промоутер чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО), прокомментировал ситуацию вокруг Василия Ломаченко (16-2, 11 КО), который после победы над Ричардом Комми (30-4, 27 КО), вместо флага Украины, вышел в ринг с флагом родного города Белгорода-Днестровского.

«Репутационный удар по Васе в Украине? У него здесь всегда были «за» и «против». Думаю, что это не сильно поменяет отношение к нему. Те, кто любят боксера, будут продолжать его любить, а те, кто его ненавидят, ищут причину. Знаете, существует два типа сознания – сознание пчелы и сознание мухи. Пчела всегда летит на цветочек и питается пыльцой, а муха питается… чем-то другим. Но они все существуют в одной и той же реальности. Осуждать Ломаченко? За что осуждать? Ну вышел он с флагом родного города. Не знаю, есть ли смысл осуждать человека в такой ситуации. Я к этому очень нейтрально отношусь».

Напомним, Ромеро назвал самого слабого топа из дивизиона Ломаченко.