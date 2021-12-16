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02:00 Монреаль Канадиенс - Филадельфия Флайерс -:- Запланирован
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Вегас Голден Найтс -:- Запланирован
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Оттава Сенаторс -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Бостон Брюинс -:- Запланирован
03:00 Миннесота Уайлд - Баффало Сэйбрс -:- Запланирован
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Красюк – о ситуации с флагом Ломаченко: «Не знаю, есть ли смысл его осуждать»

Украинец вышел с флагом родного города
Бокс Профессиональный бокс
15 декабря 22:45
Красюк – о ситуации с флагом Ломаченко: «Не знаю, есть ли смысл его осуждать»
Александр Красюк / фото - УНИАН

Александр Красюк, известный украинский промоутер чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО), прокомментировал ситуацию вокруг Василия Ломаченко (16-2, 11 КО), который после победы над Ричардом Комми (30-4, 27 КО), вместо флага Украины, вышел в ринг с флагом родного города Белгорода-Днестровского.

«Репутационный удар по Васе в Украине? У него здесь всегда были «за» и «против». Думаю, что это не сильно поменяет отношение к нему. Те, кто любят боксера, будут продолжать его любить, а те, кто его ненавидят, ищут причину. Знаете, существует два типа сознания – сознание пчелы и сознание мухи. Пчела всегда летит на цветочек и питается пыльцой, а муха питается… чем-то другим. Но они все существуют в одной и той же реальности.

Осуждать Ломаченко? За что осуждать? Ну вышел он с флагом родного города. Не знаю, есть ли смысл осуждать человека в такой ситуации. Я к этому очень нейтрально отношусь».

Напомним, Ромеро назвал самого слабого топа из дивизиона Ломаченко.

 

Источник: obozrevatel.com Михаил Рыбак
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Василий Ломаченко Ричард Комми Девин Хэйни

Комментарии 6

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16 декабря 2021г. 15:51
До этого был за Василия,сейчас нет....
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16 декабря 2021г. 09:47
Я бы понял флаг родного города с нац флагом вместе
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16 декабря 2021г. 09:43
Я бы понял хейт если бы Вася был с Донецка и вышел с флагом Донецка. Вышел с флагом родного украинского города, прославить его в мире. Туризм подрастёт. псевдопатриоты найдут в любом шаге Васи какую-то «зразу». Кодло.
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16 декабря 2021г. 07:13
Саме ви з Красюком мушенції з лайна...
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16 декабря 2021г. 06:10
Вот это слова умного, думающего человека! Те, кто ненавидел Василия, нашли повод еще раз по-хейтить. А те,кто уважал его, вряд ли отвернутся, за то что накинул на плечи флаг Аккермана. Соотношение сторонников и противников было и будет прежним. А вы, хейтерочки, сравнимы с мухами-говноедами, лучше и не скажешь! Потому, что ищете и питаетесь только негативом и злобой.
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16 декабря 2021г. 13:47
Вася молодец истинный акерманец
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