Красюк: «Усик сказал мне, что он уже на пути в Лондон»
Красюк: «Усик начал раскрутку боя с Джошуа»
Промоутер рассказал о подготовке украинца
20 мая 14:59
Александр Красюк / Фото: K2 Promotions
Глава промоутерской компании K2 Promotions Александр Красюк в комментарии iFL TV прокомментировал обращение Александра Усика (18-0, 13 КО) к Эдди Хирну, где попросил больше денег.
«Усика радуют новости. Прежде всего он хочет подраться. Последние нескольку месяцев, перед словами: «Привет, как дела?», он говорит, что хочет боксировать. Теперь он получил бой. Он усердно тренируется в зале почти два месяца. Он тренирует свои мышцы, набирает кондиции. Сейчас он добавит тренировки по боксу. Если бой состоится в конце августа, то Александр будет намного куда более сфокусированным и мотивированным. Обращение к Хирну? Это видео не связано с деньгами. Усик начал раскрутку боя».
Напомним, Красюк также заявил, что надеется на согласие Джошуа на бой, а не на бой за вакантный пояс.
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