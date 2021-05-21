Красюк: «Усик – прирожденный супертяжеловес»

Красюк и Усик / Фото: K2 Promotions Ukraine

Гендиректор K2 Promotions Александр Красюк в прямом эфире Instagram boxingukraineboxing заверил, что Александр Усик (18-0, 13 KO) обладает замечательными данными для супертяжелого веса:



У Усика рост 191 см, вес – около 102-103 кг уже после всего тренировочного лагеря. Это полностью функциональный вес для супертяжа. Просто в сравнении с Джошуа и Фьюри он антропометрически меньше, но это ничего не означает.