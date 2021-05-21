Хантер: «Усик победит Джошуа по очкам»
Красюк: «Усик – прирожденный супертяжеловес»
Гендиректор K2 Promotions высказался об антропометрических данных украинца
14:24
Красюк и Усик / Фото: K2 Promotions Ukraine
Гендиректор K2 Promotions Александр Красюк в прямом эфире Instagram boxingukraineboxing заверил, что Александр Усик (18-0, 13 KO) обладает замечательными данными для супертяжелого веса:
Если честно, он всю жизнь и был похожим на прирожденного супертяжа. Супертяж – человек, который на весах показывает свыше 91 кг. Так стало с 2005 года, если я не ошибаюсь. А по версии IBF супертяжелый вес был свыше 86 кг.
У Усика рост 191 см, вес – около 102-103 кг уже после всего тренировочного лагеря. Это полностью функциональный вес для супертяжа. Просто в сравнении с Джошуа и Фьюри он антропометрически меньше, но это ничего не означает.
Напомним, что Усик должен провести свой следующий поединок с Энтони Джошуа (24-1, 22 KO). Co-промоутер чемпиона WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO) Боб Арум верит, что украинец способен одолеть британца.
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