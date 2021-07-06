Красюк: «Усик провел в 10 раз больше боев, чем Джошуа»

Усик и Красюк / Фото: К2 Promotions

Промоутер Александра Усика (18-0, 13 KO) Александр Красюк в интервью Pep Talk UK заявил, что большой опыт украинца в любительском боксе поможет ему в поединке с чемпионом WBO/WBA/IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 KO)



Может быть что-то похожее, если привлечь 2-3 спарринг-партнера, но точно не один какой-то парень, который это все повторит.

С AJ другая история. Он высокий, сильный, панчер, он не двигается много, он выбрасывает тяжелые удары. Его боксерские умения и умения Усика – они разные. У Джошуа всего 45 или 47 боев в любителях, у Усика 300 или 400, в 10 раз больше. Они оба чемпионы Европы, мира и Олимпиады. Но разница в опыте будет сказываться.