Красюк: «Усик провел в 10 раз больше боев, чем Джошуа»
Промоутер Александра Усика (18-0, 13 KO) Александр Красюк в интервью Pep Talk UK заявил, что большой опыт украинца в любительском боксе поможет ему в поединке с чемпионом WBO/WBA/IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 KO)
Насчет спарринг-партнеров Усика, да, действительно, вокруг не так много разных Джошуа, но ведь и Усиков тоже не так много. Он левша, необычный боксер, а его стиль – с трудом представляю, что кто-то может показать себя в спарринге, как Усик, повторить его стиль.
Может быть что-то похожее, если привлечь 2-3 спарринг-партнера, но точно не один какой-то парень, который это все повторит.
С AJ другая история. Он высокий, сильный, панчер, он не двигается много, он выбрасывает тяжелые удары. Его боксерские умения и умения Усика – они разные. У Джошуа всего 45 или 47 боев в любителях, у Усика 300 или 400, в 10 раз больше. Они оба чемпионы Европы, мира и Олимпиады. Но разница в опыте будет сказываться.
Напомним, что генеральный директор K2 Promotions также заявил, что разница в габаритах Усика и AJ будет невелика.
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