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Красюк: «В поединке с Накатани Лома был из Матрицы 5, 6 или 7D. Впечатляющая скорость»

Промоутер Усика восхитился «Хай-Теком» в бою с японцем
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21:31
Красюк: «В поединке с Накатани Лома был из Матрицы 5, 6 или 7D. Впечатляющая скорость»
Накатани и Ломаченко / Фото: ESPN



Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк в интервью Pep Talk UK выдал порцию комплиментов Василию Ломаченко (15-2, 11 KO) после боя с Масайоши Накатани (19-2, 13 KO):

Не так часто приходится видеть подобные бои. Ломаченко возвращался после тяжелого поражения от Теофимо Лопеса. Это было плохо. Он плохо себя чувствовал, у него была травма, но он все равно вышел на бой.

Его отец-тренер, менеджер были против проведения боя, но он был уверен в себе, но не получилось. Так что поединок с Накатани был для него последним шансом, чтобы показать, насколько он хорош. Доказать миру, что он не старик, а все еще продолжает свой путь к титулу абсолютного чемпиона. 

Вот таким был этот бой. Он показал экстраординарное выступление. Выглядело так, что это два человека из разных измерений. Один из 3D, а второй из Матрицы, 5 или 6 или 7D. Его скорость была впечатляющей. Невозможно было заметить, насколько он быстр, только на видео. 

Только на записи боя я понял, насколько много ударов Ломаченко выбросил и попал. Восхитительно. 

На Ломаченко было ментальное давление, от которого очень сложно восстановиться. Он был на вершине, все понимали, что он особенный, а тут неожиданно проиграл молодому парню.

Напомним, что после поединка с Накатани Ломаченко поднялся в рейтинге pound-for-pound.


Олег Шумейко-младший
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Теги

Александр Красюк Василий Ломаченко Масайоши Накатани

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