Красюк: «В поединке с Накатани Лома был из Матрицы 5, 6 или 7D. Впечатляющая скорость»

Накатани и Ломаченко / Фото: ESPN

Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк в интервью Pep Talk UK выдал порцию комплиментов Василию Ломаченко (15-2, 11 KO) после боя с Масайоши Накатани (19-2, 13 KO):

Его отец-тренер, менеджер были против проведения боя, но он был уверен в себе, но не получилось. Так что поединок с Накатани был для него последним шансом, чтобы показать, насколько он хорош. Доказать миру, что он не старик, а все еще продолжает свой путь к титулу абсолютного чемпиона.

Вот таким был этот бой. Он показал экстраординарное выступление. Выглядело так, что это два человека из разных измерений. Один из 3D, а второй из Матрицы, 5 или 6 или 7D. Его скорость была впечатляющей. Невозможно было заметить, насколько он быстр, только на видео.

Только на записи боя я понял, насколько много ударов Ломаченко выбросил и попал. Восхитительно.

На Ломаченко было ментальное давление, от которого очень сложно восстановиться. Он был на вершине, все понимали, что он особенный, а тут неожиданно проиграл молодому парню.