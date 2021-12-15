Красюк высказался о предложении бизнесмена из России компенсировать убытки от реванша Усик – Джошуа в Киеве

Александр Красюк / Фото: скрин-шот

Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк на пресс-конференции перед боем Беринчик – Чаниев прокомментировал предложение российского бизнесмена Максима Мернеса о компенсации убытков организаторам реванша чемпиона по версиям WBA, IBF, WBO Александра Усика (19-0, 13 КО) и Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) в случае, если бой состоится в Киеве.



Если честно, не могу ответить, давайте сначала ознакомлюсь с тем, кто автор этой публикации, и о чем речь идет.

Поединок Усик – Джошуа было бы классно организовать в Киеве. Я уже читаю в комментариях обвиня в том, что Красюк постоянно обещает-обещает, но ничего не делает для этого. На самом деле, много чего делаем и хочется, чтоб этот поединок, не просто хотим, это мечта и Усика, и Красюка, и Кличко – для всех нас это мечта, чтобы наши соотечественники, киевляне могли посетить шоу такого масштаба».