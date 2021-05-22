Хантер: «Пока я не представляю, что мой бой с Усиком состоится»
Красюк: «WBO санкционировала поединок Усик – Джошуа»
О бое будет объявлено в ближайшее время
22 мая 22:35
Усик и Джошуа / фото - Prosport.kz
Промоутер украинского супертяжеловеса Александра Усика (18-0, 13 КО) Александр Красюк заявил, что Всемирная боксерская организация санкционировала поединок подопечного против чемпиона мира по версиям WBO/WBA/IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Об этом функционер сообщил в своем Instagram.
«WBO официально санкционировала бой Джошуа – Усик. У промоутеров есть 10 дней на переговоры».