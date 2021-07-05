Тренер Митрофанова: «Цель у нас одна – титул абсолютного чемпиона мира»
Красюк: «Я не мог вынести того, что карьера Митрофанова разваливается на части»
Гендир K2 Promotions оценил потенциал украинского средневеса
08:57
Дмитрий Митрофанов / Фото - sport.bigmir.netГенеральный директор K2 Promotions Александр Красюк в интервью YouTube-каналу Pep Talk UK поделился мнением об украинском боксере первого среднего дивизионе Дмитрии Митрофанове (10-0-1, 5 КО).
«К сожалению, он не так молод. Он был частью команды Усика, Ломаченко и Беринчика под руководством WSB. Он выступал на Олимпиаде. Я подписал контракт с ним после того, как он 2 года провел в США. Я не мог вынести того, что его карьера разваливается на части. Мне нравился этот парень, нравилось то, как он себе ведет. Он сирота – его родители погибли в автокатастрофе, когда ему было 2 или 3 года. Дмитрия растили бабушка и дедушка. В детстве он попал в интернат. Об этом времени Дмитрий говорил: «Было только два пути: первый – наркотики и алкоголь, второй – спорт». Он выбрал второй путь и занялся боксом. Он благодарен своему тренеру за то, что тот сделал бокс частью его жизни. В другом случае не было бы Митрофанова таким, каким он является сейчас».
«Митрофанов тяжело тренируется. Он обладает особыми профессиональными навыками, которые могут поднять его на топ-уровень. Моя работа сейчас состоит в том, чтобы вывести его туда. У него есть весь необходимый потенциал. Не могу сказать, что его последний поединок был очень легким, но была разница в боксерских навыках. Это то, что делает украинских боксеров известными во врем мире. Они набираются этого опыта в любительских поединках».
Напомним, Митрофанов вернется в ринг 17 июля в поединке против чемпиона Нигерии Рилливаном Бабатунде.
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