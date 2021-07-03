Кролла: «Я был очень уверен, что Ломаченко выйдет и заявит о себе»
Кролла: «Ломаченко против Дэвиса – это невероятный бой»
Бывший чемпион мира оценил навыки скандального американца
11:41
Энтони Кролла / Фото - wbaboxing.comЭкс-чемпион мира Энтони Кролла (35-7-3, 13 КО) в интервью YouTube-каналу Boxing Social заявил, что с нетерпением ожидает поединка между действующим обладателем титулов в трех весовых категориях американцем Джервонтой Дэвисом (25-0, 23 КО) и экс-лидером легкого дивизиона украинцем Василием Ломаченко (15-2, 11 KO).
«Мы увидим возвращение Дэвиса в легкий вес, не переживайте об этом. Там есть много хороший боев. Нельзя отрицать, что Дэвис – невероятный панчер и отличный боец. Мы просто не знаем, насколько он хорош. Вы слышали, как Мейвезер сказал, что Дэвис не будет драться на стороне и продолжит выступать в PBC. Я понимаю, что это политика, но в легком весе есть четыре короля, и я хотел бы увидеть Дэвиса против любого из них. Один из боев, которые я хочу увидеть больше всего, – это поединок с Ломаченко. Его забыли на фоне четырех королей, но он напомнил о себе на прошлых выходных. Ломаченко против Дэвиса – это невероятный бой. Джош Тейлор мог бы подраться с Дэвисом, ведь у них была небольшая перепалка. Поединок любого из них с Дэвисом будет интересен. Никто не будет отрицать, что он один из бойцов, за которыми следует наблюдать в боксе».
Напомним, в апреле 2019 года Ломаченко нокаутировал Кроллу в 4-м раунде.
Накануне Ломаченко техническим нокаутом в 9-м раунде выиграл поединок у японца Масайоши Накатани (19-2, 13 KO).
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