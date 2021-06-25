Кролла: «Я думал, что Ломаченко входит в число лучших бойцов в истории»
Кролла: «Ломаченко войдет в число великих боксеров всех времен»
Бывший чемпион мира о предстоящем поединке украинца с Накатани
08:57
Энтони Кролла / Фото - talksportЭкс-чемпион мира в легком дивизионе Энтони Кролла (35-7-3, 13 КО) высказался относительно поединка между бывшим обладателем титулов в трех весовых категориях Василием Ломаченко (14-2, 10 КО) и японцем Масайоши Накатани (19-1, 13 КО).
Цитирует Кроллу Sky Sports.
«Ломаченко будет стремиться сделать заявление. Это то, что я ожидаю от него. Он войдет в число великих боксеров всех времен. Он был невероятным противником. Мне всегда хотелось сделать что-то по-другому, но я не предполагаю, что результат был бы другим. Когда вы попадаете в ринг с ним, вы понимаете, что он очень особенный боец. В ту ночь я столкнулся с очень безжалостным Ломаченко. Он, возможно, лучший боксер-любитель, который когда-либо был. И то, что он сделал как профессионал за 16 боев, выиграв титулы чемпиона мира в трех весах, просто невероятно. Посмотрим, как будет чувствовать себя его плечо. Ломаченко на виду уже давно. Он был на любительском уровне в течение многих лет, дрался с лучшими парнями, и в какой-то момент время догонит его».
Напомним, в апреле 2019 года Ломаченко нокаутировал Кроллу в 4-м раунде.
Напомним, поединок Ломаченко – Накатани состоится 26 июня на арене Virgin Hotel в Лас-Вегасе (США).
Следить за боем можно будет на нашем сайте в текстовой онлайн трансляции. Начало – утром 27 июня, ориентировочно в 5:00.