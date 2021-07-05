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Кролла: «Стиль Усика может стать ночным кошмаром для Джошуа»

Бывший чемпион мира – о предстоящем мегафайте в супертяжелом дивизионе
Бокс Профессиональный бокс
09:42
Кролла: «Стиль Усика может стать ночным кошмаром для Джошуа»
Энтони Кролла / Фото - standard.co.uk
Экс-чемпион мира Энтони Кролла (35-7-3, 13 КО) в интервью YouTube-каналу Pitch Boxing считает, что украинец Александр Усик (18-0, 13 КО) составит большие проблемы для обладателя титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

«Я склоняюсь к тому, что габариты Джошуа будут большой проблемой для Усика, но считаю, что стиль Александра может стать ночным кошмаром для Энтони. Люди смотрели бой Усика с Чисорой и думали: «Дерек его прижал, так что Джошуа тоже сможет». Нет, Джошуа и Чисора – очень разные. Чисора – стилистически неустанный, он идет вперед, тогда как Джошуа, как мне кажется, будет действовать немного иначе. Предварительно я ставлю на Джошуа, но у меня нет уверенности в чем-то. Я считаю Энтони топовым бойцом и очень уважаю его за то, что принял это бой, когда реально мог легко отойти в сторону или освободить титул WBO, а затем подраться с тем же Диллианом Уайтом. Послушайте, Джошуа мог бы провести бой практически с любым соперником. Я ни в коем случае не говорю, что поединок с Уайтом был бы легким, но, по моему мнению, стилистически Усик – очень сложный оппонент для Джошуа».


Поединок Усик – Джошуа состоится 25 сентября. Местом проведения боя с наибольшей вероятностью станет стадион футбольного клуба «Тоттенхэм Хоттспур» в Лондоне.

Владимир Кириченко
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Теги

Александр Усик Энтони Джошуа Энтони Кролла

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