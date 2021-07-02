Атлас: «Ломаченко разобрал Накатани по частям так эффектно, как может только Лома»
Кролла: «Я был очень уверен, что Ломаченко выйдет и заявит о себе»
Бывший чемпион мира – о победе украинца над Накатани
08:57
Энтони Кролла / Фото - skysports.comЭкс-соперник бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (15-2, 11 KO) британец Энтони Кролла (35-7-3, 13 КО) в эфире программы The Betfred Boxing Show поделился мнением относительно победы украинца в поединке с японцем Масайоши Накатани (19-2, 13 KO).
«Я был очень уверен, что Ломаченко выйдет и заявит о себе. И он сделал это против Накатани. Масайоши – очень хороший боец, он выходил на поединок после лучшей победы в своей карьере, которую одержал в бою с Феликсом Вердехо. Ломаченко выглядел очень хорошо. Не было никаких намеков на травмы или что-то еще. Там был отец Лопеса, который сказал, что Теофимо подерется с Ломаченко после Камбососа, если пройдет Джорджа. Это бой, который я хочу увидеть. Ломаченко напомнил людям, рассуждающим о четырех королях, что он еще здесь».
Напомним, в апреле 2019 года Ломаченко нокаутировал Кроллу в 4-м раунде.
Накануне Василий техническим нокаутом в 9-м раунде выиграл поединок у Накатани.
Комментарии 0