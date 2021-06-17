Спенс: «После Пакьяо хочу бой с Кроуфордом»
Кроуфорд может провести бой против соперника из первого полусреднего дивизиона
Чемпион WBO последний поединок провел в ноябре 2020 года
16:35
Теренс Кроуфорд / Фото - ringtv.comОппонентом обладателя титула по версии WBO в полусреднем весе Теренса Кроуфорда (37-0, 28 КО) в его следующем поединке, который запланирован на октябрь этого года, может стать один из боксеров из первого полусреднего дивизиона.
Об этом в интервью Fighthub сообщил промоутер американца Боб Арум, назвавший в качестве возможных соперников экс-чемпионов мира Хосе Рамиреса (26-1, 17 KO) и Реджиса Прогрейса (26-1, 21 KO), а также Хосе Зепеду (33-2, 26 КО).
«Есть много интересных соперников, с которыми он может провести бой. Есть много боксеров из первого полусреднего веса, которые бы захотели подняться в полусредний вес. Например, Хосе Рамирес, Реджис Прогрейс и возможно еще ряд парней, с которыми мы это обсуждаем. Возможно, бой с Хосе Сепедой был бы отличным».
Напомним, Кроуфорд последний поединок провел в ноябре 2020 года, тогда он в 4-м раунде нокаутировал экс-чемпиона мира британца Келла Брука.
Ранее сообщалось, что чемпион мира по версиям IBF и WBC в полусреднем дивизионе Эррол Спенс хочет поединка с Кроуфордом.
Комментарии 0