Есть ли там Ломаченко? Камбосос назвал четырех потенциальных соперников
Крус после поражения от Дэвиса не против провести бой с Ломаченко
Правда, украинец – не первый в списке желаемых соперников мексиканца
13:45
Фото: EssentiallySports
Мексиканский легковес Исаак Крус (22-2-1, 15 КО) назвал имена желаемых соперников, среди которых есть и Василий Ломаченко (15-2, 11 КО):
«Список пожеланий? №1 Девин Хэйни, №2 Джордж Камбосос и №3 Василий Ломаченко. А вообще, я могу много топов перебить. В бою с Дэвисом показал болельщикам свой агрессивный атакующий стиль. Понимаю, что существенно повысил свою узнаваемость».
Напомним, недавно Крус дал конкурентный бой Джервонте Дэвису – лучшему боксеру легкого веса по версии The Ring.
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