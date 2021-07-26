Вудли интересен лишь нокаут в бою с Полом
Кто следующий? Вудли не собирается уходить из бокса
Экс-чемпион UFC подерется против блогера Пола
26 июля 18:39
Тайрон Вудли и Флойд Мейвезер / фото - CBS
Бывший чемпион UFC Тайрон Вудли проведет боксерский поединок против блогера Джейка Пола 29 августа. Накануне боя американец поделился дальнейшими планами. Боец ММА намерен задержаться в боксе.
«Я пришел сюда не для того, чтобы получить деньги за быструю работу и свалить. Для меня это погружение в бокс. Планирую продолжать боксерские бои. Сконцентрироваться исключительно на ударке не повредит. Это позволит стать острее, умнее и разнообразнее, и затем использовать все это в клетке».
Ранее Тайрон назвал ранд, в котором нокаутирует соперника.
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