Хирн: «Победитель боя Джермалл Чарло – Андрейд сразится с Альваресом»
Кто станет абсолютным чемпионом мира? Поединок Альварес – Плант может состояться в сентябре
Этот бой станет четвертым для мексиканца за последние 10 месяцев
12:41
Сауль Альварес и Калеб Плант / Фото - givemesportПрезидент Matchroom Boxing Эдди Хирн поведал о стадии процесса переговоров относительно боя между чемпионом мира по версии IBF в суперсреднем дивизионе Калебом Плантом (21-0, 12 КO) и обладателем титулов WBA, WBC и WBO Саулем Альваресом (56-1-2, 38 КО).
Цитирует Хирна Boxing Scene.
«В ближайшие три, четыре или пять дней нужно будет поговорить с Плантом. Это явно тот бой, которого хочет Канело. Он планирует стать безоговорочным чемпионом. Сентябрь – его дата. Я думаю, что Канело руководствуется тем, что хочет использовать тот импульс, который имеет сейчас. Давайте не будем забывать, что этот парень трижды боксировал за семь-восемь месяцев. Это будет четвертый бой за 10 месяцев, что во время пандемии является невероятным. Инструкции, которые я получил от Альвареса и Рейносо, содержат факт того, что им нужен Калеб Плант. Если будет невозможно провести бой в сентябре, то они хотят увидеть других чемпионов, с которыми можно сразиться».
Ранее Плант заявил, что заслуживает гонорара в $10 млн за бой с Альваресом.
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