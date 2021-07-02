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Кто станет абсолютным чемпионом мира? Поединок Альварес – Плант может состояться в сентябре

Этот бой станет четвертым для мексиканца за последние 10 месяцев
Бокс Профессиональный бокс
12:41
Кто станет абсолютным чемпионом мира? Поединок Альварес – Плант может состояться в сентябре
Сауль Альварес и Калеб Плант / Фото - givemesport
Президент Matchroom Boxing Эдди Хирн поведал о стадии процесса переговоров относительно боя между чемпионом мира по версии IBF в суперсреднем дивизионе Калебом Плантом (21-0, 12 КO) и обладателем титулов WBA, WBC и WBO Саулем Альваресом (56-1-2, 38 КО).

Цитирует Хирна Boxing Scene.

«В ближайшие три, четыре или пять дней нужно будет поговорить с Плантом. Это явно тот бой, которого хочет Канело. Он планирует стать безоговорочным чемпионом. Сентябрь – его дата.  Я думаю, что Канело руководствуется тем, что хочет использовать тот импульс, который имеет сейчас. Давайте не будем забывать, что этот парень трижды боксировал за семь-восемь месяцев. Это будет четвертый бой за 10 месяцев, что во время пандемии является невероятным. Инструкции, которые я получил от Альвареса и Рейносо, содержат факт того, что им нужен Калеб Плант. Если будет невозможно провести бой в сентябре, то они хотят увидеть других чемпионов, с которыми можно сразиться».


Ранее Плант заявил, что заслуживает гонорара в $10 млн за бой с Альваресом.
Владимир Кириченко
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Теги

Сауль Альварес Калеб Плант Эдди Хирн

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