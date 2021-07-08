Хирн хочет, чтобы Головкин подрался с Андраде
Кто же следующий? Головкин намекнул на скорое возвращение в ринг
Казахстанец свой последний поединок провел в декабре 2020 года
15:15
Геннадий Головкин / Фото - latimes.comЧемпион мира по версии IBF в среднем дивизионе Геннадий Головкин (42-1-1, 41 KО) в Twitter сообщил своим фанатам, что вскоре буду известны новости о его следующем поединке.
«Когда я вернусь на ринг, я сделаю это ради своих поклонников и ради себя самого. Скоро увидимся».
Свой последний поединок Головкин провел в декабре 2020 года, в котором техническим нокаутом в седьмом раунде победил обязательного претендента на титул Камиля Шеремету.
Ранее сообщалось, что казахстанец может вернутся на ринг в бою с чемпионом WBO Деметриусом Андраде (30-0, 18 КО).
Комментарии 0