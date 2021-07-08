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Кто же следующий? Головкин намекнул на скорое возвращение в ринг

Казахстанец свой последний поединок провел в декабре 2020 года



Бокс Профессиональный бокс
15:15
Кто же следующий? Головкин намекнул на скорое возвращение в ринг
Геннадий Головкин / Фото - latimes.com
Чемпион мира по версии IBF в среднем дивизионе Геннадий Головкин (42-1-1, 41 KО) в Twitter сообщил своим фанатам, что вскоре буду известны новости о его следующем поединке. 

«Когда я вернусь на ринг, я сделаю это ради своих поклонников и ради себя самого. Скоро увидимся».


Свой последний поединок Головкин провел в декабре 2020 года, в котором техническим нокаутом в седьмом раунде победил обязательного претендента на титул Камиля Шеремету.

Ранее сообщалось, что казахстанец может вернутся на ринг в бою с чемпионом WBO Деметриусом Андраде (30-0, 18 КО).
Владимир Кириченко
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Геннадий Головкин

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