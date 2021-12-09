Ортис: «Бой Лопес – Камбосос должен стать поединком года»
Кубинский нокаутер утверждает, что Усик избегает его
В том же он обвинил Фьюри, Джошуа и Руиса
11:38
Луис Ортис / Фото: Fight.ru
Чемпион мира по версии WBA в супертяжелом весе 42-летний Луис Ортис в комментарии YouTube-канала Джима Конлана заявил, что топовые боксеры избегают его.
«Почему Фьюри, Джошуа, Усик и Руис не вспоминают о мне? Потому что они избегают меня. Не знаю причины, но они меня избегают. Возможно, эти парни слишком себя накрутили. Не знаю, но я буду готов, когда они назовут мое имя».
Напомним, 1 января Ортис проведет бой против экс-чемпиона мира Чарльза Мартина.
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