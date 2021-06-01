Джейк Пол жестко прошелся по Гарбрандту
Куда он лезет? Джейк Пол свой следующий поединок проведет против экс-чемпиона UFC
Американский боец ММА не выигрывал с сентября 2018 года
16:56
Джейк Пол / Фото - cnet.comПопулярный американский ютубер Джейк Пол (3-0, 3 КО, Бокс) узнал имя своего следующего оппонента, с которым разделит ринг по правилам профессионального бокса.
Как сообщают неофициальные источники, 24-летний Пол сразится с экс-чемпионом UFC в полусреднем дивизионе Тайроном Вудли (19-7-1, ММА).
4 июня запланирована первая встреча соперников в формате «лицом к лицу».
Для Пола это будет первый поединок по контракту с Showtime. Предыдущий бой, который состоялся 17 апреля против экс-чемпиона Bellator Бена Аскрена, он провел на стриминге Triller.
Что касается Вудли, то он не знает побед с сентября 2018 года, потерпев поражения в четырех последних поединках. После этого американец был уволен с UFC.
Комментарии 0