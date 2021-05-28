Лакийчук: «Ломаченко забрал бы бой с Пакьяо»

Но украинская вице-чемпион мира против подобного поединка

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Кристина Лакийчук / Фото - AIBA

Обладательница серебра молодежного чемпионата мира Кристина Лакийчук восхищается желанием Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) драться против Эррола Спенса (27-0, 21 КО).

Также она вспомнила слухи 2018 года о бое Ломаченко – Пакьяо и призналась, что не хотела, чтобы этот поединок состоялся:

Недавно объявили о бое Пакьяо – Спенс. Ты удивилась, что Мэнни в 42 года согласился драться с одним из лучших боксеров, которые сейчас есть?

Конечно, ему нужно отдать должное. Боксеры в таком возрасте уже обычно заканчивают карьеру. Да и боксеры помоложе уже заканчивают и уходят тихонечко домой к семье в быт, бизнесом заниматься, разводить какие-то растения. А это человек, который живет боксом. Он молодец, на самом деле. Я не ожидала, что он еще будет боксировать. Но, наверное, это его последний бой. Спенс, конечно же, победит. Мэнни будет очень тяжело. Эррол может очень тяжело уронить Пакьяо.

Несколько лет назад активно говорили о бое Пакьяо – Ломаченко, но украинец сказал, что не хочет пользоваться возрастом легенды. Ты хотела бы все же увидеть этот бой, тогда, два-три года назад?

Если честно, не сильно. Думаю, Ломаченко тогда имел большие амбиции, он забрал бы бой. Но, как по мне, это был бы не очень интересный бой. Это как по мне.

Как тебе такое сравнение, что Пакьяо бьется со Сенсом, с элитным боксером, в Мейвезер – с блогером?

Я даже и не знаю. Это, как говорится, смешались в кучу люди и кони. Это больше коммерческое дело. То есть, ребята, у которых есть все, хотят, чтобы у них было еще больше. Просто, когда боксер дерется с боксером – это одно. А когда боксер с блогером – это, конечно, другое.