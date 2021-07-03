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Лебедев: «Будем болеть за Усика в бою с Джошуа»

Бывший чемпион мира отметил стиль титулованного британца

Бокс Профессиональный бокс
09:21
Лебедев: «Будем болеть за Усика в бою с Джошуа»
Денис Лебедев / Фото - iz.ru
Экс-чемпион мира в полутяжелом дивизионе Денис Лебедев сообщил, что будет поддерживать украинца Александра Усика (18-0, 13 КО) в поединке с чемпионом WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

«Если взять Джошуа, то это обученный боксер, который заточен под классический бокс. Поэтому мне кажется, что Саше будет удобно с Джошуа. Но сможет ли он сдержать натиск… Если Джошуа начнет попадать, то Сане будет некомфортно. Но мы видим по боям Усика, что ему удавалось исключать попадания по себе. За это его и любит весь мир. Мы будем болеть за Александра Усика».


Напомним, поединок Усик – Джошуа состоится 25 сентября. Местом проведения боя с наибольшей вероятностью станет стадион футбольного клуба «Тоттенхэм Хоттспур» в Лондоне.
Владимир Кириченко
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Теги

Денис Лебедев Александр Усик Энтони Джошуа

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