Лебедев: «Стойко настойчивости, сколько у Поветкина, я не видел ни у кого»
Лебедев: «Будем болеть за Усика в бою с Джошуа»
Бывший чемпион мира отметил стиль титулованного британца
09:21
Денис Лебедев / Фото - iz.ruЭкс-чемпион мира в полутяжелом дивизионе Денис Лебедев сообщил, что будет поддерживать украинца Александра Усика (18-0, 13 КО) в поединке с чемпионом WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
«Если взять Джошуа, то это обученный боксер, который заточен под классический бокс. Поэтому мне кажется, что Саше будет удобно с Джошуа. Но сможет ли он сдержать натиск… Если Джошуа начнет попадать, то Сане будет некомфортно. Но мы видим по боям Усика, что ему удавалось исключать попадания по себе. За это его и любит весь мир. Мы будем болеть за Александра Усика».
Напомним, поединок Усик – Джошуа состоится 25 сентября. Местом проведения боя с наибольшей вероятностью станет стадион футбольного клуба «Тоттенхэм Хоттспур» в Лондоне.