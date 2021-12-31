Лебедев: «Исход второго боя Усик – Джошуа будет такой же»

Бывший чемпион мира раскритиковал команду британца

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Денис Лебедев считает, что в реванше обладатель титулов WBA, WBO, IBF в хэвивейте Александр Усик (19-0, 13 КО) снова выиграет у британца Энтони Джошуа (24-2, 22 КО):

«Короче, смысл один и тот же. Я могу ошибаться, конечно, я же не на 100% предсказываю. Но мне кажется, что исход боя будет такой же: Александр Усик будет уверенней, а Джошуа, он, конечно, громила-парень. Во-первых, я бы хотел сказать, что уважаю этого человека – он отличный человек, отличный спортсмен, но в том бою, который уже был с Усиком, я его углу ставлю кол, а вот углу Александра Усика пятерку с плюсом. Я думаю, что исход второго боя будет такой же».

Напомним, вместо реванша с Джошуа, Усик может провести бой с чемпионом мира WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО).