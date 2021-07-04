Лебедев: «Мне кажется, Усику будет удобно с Джошуа»

Александр Усик / фото - instagram.com

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Денис Лебедев в интервью Василию Конову заявил, что украинскому супертяжеловесу Александру Усику (18-0, 13 КО) стилистически будет удобно драться с обладателем титулов WBA/WBO/IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), с которым он должен провести бой 25 сентября.

Если взять Джошуа, он обученный боец, заточенный под классический бокс. Поэтому мне кажется, что Саше будет удобно с Джошуа. Но сможет ли он сдержать натиск? Если Джошуа начнет попадать, то Сане будет некомфортно. Но, как мы видели во всех боях, до сих пор ему удавалось исключать попадания по себе. За это его и любит весь мир, поэтому будем болеть за Александра Усика и держать за него кулаки».