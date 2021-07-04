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Лебедев: «Мне кажется, Усику будет удобно с Джошуа»

Экс-чемпион мира считает, что украинцу стилистически подойдет бой с AJ
Бокс Профессиональный бокс
08:20
Лебедев: «Мне кажется, Усику будет удобно с Джошуа»
Александр Усик / фото - instagram.com

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Денис Лебедев в интервью Василию Конову заявил, что украинскому супертяжеловесу Александру Усику (18-0, 13 КО) стилистически будет удобно драться с обладателем титулов WBA/WBO/IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), с которым он должен провести бой 25 сентября.

«Когда мы смотрели бой Усик - Чисора... Дерек - раскрученный боец, но он не имеет ничего общего с боксом. Он именно хулиган-боец с улицы. Если хотите, это настоящий английский бокс, поэтому Сане было с ним не очень комфортно.

Если взять Джошуа, он обученный боец, заточенный под классический бокс. Поэтому мне кажется, что Саше будет удобно с Джошуа. Но сможет ли он сдержать натиск? Если Джошуа начнет попадать, то Сане будет некомфортно. Но, как мы видели во всех боях, до сих пор ему удавалось исключать попадания по себе. За это его и любит весь мир, поэтому будем болеть за Александра Усика и держать за него кулаки».

Поединок Усик – Джошуа состоится 25 сентября. Местом проведения боя с наибольшей вероятностью станет стадион футбольного клуба «Тоттенхэм Хоттспур» в Лондоне.


Рене Тер Велде
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Теги

Денис Лебедев Александр Усик Энтони Джошуа

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