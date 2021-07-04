Лебедев: «Я уверен, что Поветкин обязательно вернется»

Александр Поветкин / фото - Reuters

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Денис Лебедев в интервью Василию Конову заявил, что 41-летний российский супертяжеловес Александр Поветкин, который в июне объявил о завершении карьеры, еще выйдет на ринг.

Не удивлюсь, если Поветкин вернется. По себе знаю, что, посидев немного на диванчике, назовем это так, хочется опять драться, мышцы рвутся в бой. Ты не можешь спокойно смотреть соревнования: дергаешься, уклоняешься, сидя на диване. Кажется, что ты отдохнул и готов.

Кому-то идет на пользу перерыв, а мне он помог понять, что, наверно, уже все. Но я даже уверен, что Саня не может быть, а обязательно вернется. Это только мое мнение, никаких догадок».