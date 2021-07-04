Лебедев: «Я уверен, что Поветкин обязательно вернется»
Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Денис Лебедев в интервью Василию Конову заявил, что 41-летний российский супертяжеловес Александр Поветкин, который в июне объявил о завершении карьеры, еще выйдет на ринг.
«Я нормально, положительно отношусь к решению Поветкина, это Санин выбор. Он и так сделал большой объем работы, я бы сказал - максимальный. Сейчас у нас надо ребятам подтянуться, чтобы выйти на уровень Сани. У нас обязательно еще будут звезды и звездочки в боксе. Мы подождем немного - они уже вот-вот на подходе. Но на сегодняшний день ребятам, чтобы приблизиться к достижениям Александра Поветкина, придется попахать еще какое-то время.
Не удивлюсь, если Поветкин вернется. По себе знаю, что, посидев немного на диванчике, назовем это так, хочется опять драться, мышцы рвутся в бой. Ты не можешь спокойно смотреть соревнования: дергаешься, уклоняешься, сидя на диване. Кажется, что ты отдохнул и готов.
Кому-то идет на пользу перерыв, а мне он помог понять, что, наверно, уже все. Но я даже уверен, что Саня не может быть, а обязательно вернется. Это только мое мнение, никаких догадок».
Александр Поветкин рассказал, чем планирует заниматься после ухода из профи спорта.
Комментарии 0