Лебедев: «Стойко настойчивости, сколько у Поветкина, я не видел ни у кого»
Лебедев: «Жду предложений боя с блогером»
Россиянин хочет гонорар покрупнее
21:04
Денис Лебедев / фото - 1obl.ru
Бывший чемпион мира в тяжелом весе Денис Лебедев (32-3, 23 КО) поделился мнением о выставочных поединках против блогеров. Россиянин не видит в этом интереса, но понимает, что за подобными шоу кроются большие деньги. Слова Дениса приводит Р-Спорт.
«Я вообще не могу понять, какой у людей к этому интерес. Люди собирают бешеные гонорары.
Честно, я не могу это принять. Но людям это нравится, значит это надо делать.
Если мне поступит подобное предложение? Я жду предложений».
Ранее Лебедев поделился мнением о следующем поединке Александра Усика (18-0, 13 КО).