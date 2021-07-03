Лебедев: «Жду предложений боя с блогером»

Денис Лебедев / фото - 1obl.ru

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Денис Лебедев (32-3, 23 КО) поделился мнением о выставочных поединках против блогеров. Россиянин не видит в этом интереса, но понимает, что за подобными шоу кроются большие деньги. Слова Дениса приводит Р-Спорт.

Честно, я не могу это принять. Но людям это нравится, значит это надо делать.

Если мне поступит подобное предложение? Я жду предложений».