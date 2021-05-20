Легенда UFC в шоке от того, что Сен-Пьеру запретили разобраться с Де ла Хойей
Экс-чемпион UFC в среднем весе Андерсон Силва высказал свое непонимание в связи с тем, что президент UFC Дэйна Уайт не позволил Жоржу Сен-Пьеру провести боксерский поединок против Оскара Де Ла Хойи. Слова «Паука» приводит портал mmajunkie.usatoday.com.
«Я думаю, что это бессмысленно, особенно с учетом того, что Жорж много сделал для ММА, в том числе для UFC. Зачем его удерживать? Это бессмысленно.
Жорж – боец. Нельзя удерживать бойца. Это то же самое, что привезти льва в джунгли и удерживать его в клетке. Тогда лев умрет. Нельзя такого делать. Никто не может так поступать. Это бессмысленно. Это ужасно, абсолютно ужасно.
Прежде всего, я думаю, что когда ты делаешь свою работу, особенно если ты дерешься на таком уровне, как мы с Жоржем, вы должны уважать это. Жорж тяжело работал, чтобы многое дать для UFC. Нет смысла в том, что Дэйна Уайт удерживает Сен-Пьера».
Напомним, ранее Сен-Пьер прокомментировал решение Уайта запретить ему драться с де ла Хойей.
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